Apple заинтересована в 3D-сенсорах Sony для Face ID

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Apple выразила заинтересованность в 3D-сенсорах производства Sony, которые она вероятно будет применять в камерах TrueDepth для системы распознавания лиц Face ID, а возможно, и для основной и фронтальных камер iPhone.
Об этом сообщает Phone Arena.
Актуальная камера TrueDepth использует 30 тыс. лазерных точек для построения трехмерной модели лица пользователя. Продукция Sony применяет вместо этого технологиюTime-of-Flight (ToF, время полета), она базируется на времени, необходимом лазеру для отражения от объекта, чтобы создать изображение (в общем это напоминает ультразвуковую систему ориентирования у летучих мышей и дельфинов). Такой вариант дешевле и легче в массовом производстве.
Генеральный менеджер Sony по производству сенсоров Сатоши Йошихара сообщил, что несколько производителей смартфонов (среди которых и Apple) заинтересованы в сенсорах, благодаря чему Sony повысила темпы их производства.
“Камеры произвели революцию в телефонах, и у меня такие же ожидания от 3D”, – прокомментировал Йошихара.
Оптимизм Сатори базируется на том, что в следующем году эти датчики вероятно будут установлены на передних и основных камерах смартфонов. И смогут создавать «потребительские» трехмерные фотографии, которые способны стать новой фишкой, доступной в кармане почти каждого.
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