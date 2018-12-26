Apple заинтересована в 3D-сенсорах Sony для Face ID

Apple выразила заинтересованность в 3D-сенсорах производства Sony, которые она вероятно будет применять в камерах TrueDepth для системы распознавания лиц Face ID, а возможно, и для основной и фронтальных камер iPhone.

Об этом сообщает Phone Arena.

Актуальная камера TrueDepth использует 30 тыс. лазерных точек для построения трехмерной модели лица пользователя. Продукция Sony применяет вместо этого технологиюTime-of-Flight (ToF, время полета), она базируется на времени, необходимом лазеру для отражения от объекта, чтобы создать изображение (в общем это напоминает ультразвуковую систему ориентирования у летучих мышей и дельфинов). Такой вариант дешевле и легче в массовом производстве.

Генеральный менеджер Sony по производству сенсоров Сатоши Йошихара сообщил, что несколько производителей смартфонов (среди которых и Apple) заинтересованы в сенсорах, благодаря чему Sony повысила темпы их производства.

“Камеры произвели революцию в телефонах, и у меня такие же ожидания от 3D”, – прокомментировал Йошихара.

Оптимизм Сатори базируется на том, что в следующем году эти датчики вероятно будут установлены на передних и основных камерах смартфонов. И смогут создавать «потребительские» трехмерные фотографии, которые способны стать новой фишкой, доступной в кармане почти каждого.