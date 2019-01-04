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В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в Днепре

В бюджете-2019 заложили более миллиарда гривен на строительство метро в Днепре

В государственном бюджете на 2019-й год выделили более миллиарда гривен на строительство метро в Днепре.

Закон о бюджете-2019 сегодня вступил в силу.

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Городу Днепру на завершение строительства метрополитена выделили 1 млрд 392 млн, а Харькову на продление третьей линии метро – 30 млн 112 тыс. грн.

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В Днепре действует одна ветка метро. В сентябре 2018 мэр города заключил договор с архитекторами британской фирмы Zaha Hadid Architects, которые будут проектировать три новых станции метро.

По материалам УКРИНФОРМ
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