По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (18,466 млн и 20,935 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 26). Максимальный курс продажи доллара 28,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05-28,07 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 61 активных заявок по доллару на сумму более 39,401 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0700 – 1 00028,0000 – 10 00028,0000 – 10 00027,9800 – 30 00027,9700 – 100 00027,9600 – 15 00527,9500 – 8 800

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9000 – 15 000

27,9000 – 10 000

27,9000 – 10 000

27,9500 – 20 000

27,9800 – 3 700

28,0000 – 50 000

28,0000 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0502 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9223 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.