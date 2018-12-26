Рубль обвалился до рекордно низких отметок

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В России национальная валюта продолжила падение по отношению к доллару и евро. В субботу, 29 декабря, рубль в ходе торгов пробил отметку в 69,53 руб./$ и 79,64 руб./€.
Как свидетельствуют данные Московской биржи, курс доллара утром повышался на 4 копейки, а курс евро на 1 копейку.
В комментарии финансовый аналитик Егор Комов пояснил, что девальвация рубля для России позволяет увеличить приток рублевой массы, но приведет к подорожанию импортной продукции, снижению благосостояния населения, сокращению покупательского спроса.
“В следующем году ожидать значительного удара по экономике РФ в связи с возможной девальвацией рубля не стоит, однако ситуация с колебанием валюты в будущем может привести к более масштабным проблемам в РФ, которая связана в том числе с необходимостью российских компаний обслуживать внешние долги, а импортеров — заключать контракты с зарубежными партнерами”, — пояснил он.
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