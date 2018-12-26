По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,545 млн и 42,810 млн ривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 40). Максимальный курс продажи доллара 31.00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 76 активных заявок по доллару на сумму более 83,255 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1600 – 100 00028,0900 – 20 00028,0800 – 30 00028,0800 – 20 00028,0800 – 29 00028,0800 – 12 00028,0800 – 15 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1600 – 100 000

28,0000 – 500

28,0500 – 3 600

28,0600 – 10 000

28,0700 – 3 700

28,1000 – 30 000

28,1000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0838 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0645 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.