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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,545 млн и 42,810 млн ривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (36 и 40). Максимальный курс продажи доллара 31.00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 76 активных заявок по доллару на сумму более 83,255 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1600 – 100 000
28,0000 – 500
28,0500 – 3 600
28,0600 – 10 000
28,0700 – 3 700
28,1000 – 30 000
28,1000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0838 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0645 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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