Опоздания, прогулы и сон на уроках: китайские школы используют умную форму для слежки за учениками

Десять школ в китайской провинции Гуйчжоу начали выдавать ученикам умную форму — в нее установлены GPS-трекеры, которые позволяют отслеживать местоположение подростков в реальном времени.

Власти предполагают, что эта мера позволит повысить посещаемость, пишет The Verge.

На плечах в умной школьной форме установлены датчики, которые фиксируют вход и выход учеников из школы, а также следят за ними вне учебного заведения. Каждому ученику выдается индивидуальный комплект одежды, а система распознавания лиц при входе в школу проверяет, чтобы подросток был одет в свою форму.

Разработчиком умной одежды для слежки стала китайская компания Guizhou Guanyu. Ее представитель в разговоре с изданием заявил, что вшитые в форму датчики выдерживают нагревание до 150 °С и около 500 стирок.

Издание отмечает, что форма также позволяет узнать, если ученик заснул в классе или забыл заплатить в школьной столовой.