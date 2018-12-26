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НАНУ в январе представит полный отчет по тестовой линии Hyperloop

НАНУ в январе представит полный отчет по тестовой линии Hyperloop

Тестовую линию Hyperloop в Украине построят на основе отчета Национальной академии наук Украины, который представят в январе.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

В частности отмечается, что Национальная академия наук Украины представила на рассмотрение Министерства инфраструктуры Украины научно-технологическое исследование по внедрению технологии Hyperloop в Украине “Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине”.

“В начале января будет представлен полный отчет Национальной академии наук Украины, который станет базисом для построения тестовой линии Hyperloop”, – говорится в сообщении.

Мининфраструктуры сообщает, что в представленном исследовании описаны вопросы построения магнитного подвеса, обеспечение герметичности высокоскоростного наземного транспорта и оценка аэродинамических и тепловых нагрузок.

Сотрудничество между Министерством инфраструктуры и Национальной академией наук Украины заключается в подготовке научно-технологического и технико-экономического исследований для построения первой линии Hyperloop в Украине.

Национальная академия наук Украины является одним из партнеров проекта HypeUA, начатого Владимиром Омеляном в феврале 2018 года. Среди других партнеров проекта можно отметить Hyperloop Transportation Technologies, Укроборонпром, Интерпайп, Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего, Южмаш, Каховский завод электросварочного оборудования.

По материалам УКРИНФОРМ
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