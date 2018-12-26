Франция выделит 64 млн евро кредита на водоснабжение Мариуполя

На водоснабжение Мариуполя Франция даст Украине кредит в размере 64 млн евро.

Об этом в пятницу сообщили в Мариупольском городском совете.

«Франция даст Украине кредит в 64 млн евро на водоснабжение Мариуполя. Кабинет министров Украины одобрил проект рамочного межправительственного соглашения с Францией об официальной поддержке проекта по обеспечению питьевой водой Мариуполя», – говорится в сообщении.

Указано, что документ предусматривает, что Франция предоставит кредит в размере 64 млн евро, которые покроют 100% проекта по водоснабжению Мариуполя. 70% товаров и услуг для реализации проекта будут приобретены у французской стороны, 30% направят на покупку украинских или иностранных товаров.

Также данный кредит включает 1,2 млн евро на финансирование помощи по управлению проектами.

В горсовете напомнили, что существующая схема водоснабжения Мариуполя устарела и требует значительных финансовых ресурсов для проведения ремонта и модернизации. Вода в Мариуполь поступает из реки Северский Донец, которая несколько раз пересекает линию разграничения. Мариуполь находится в самом конце цепи водоснабжения.