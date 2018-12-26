Основатель Oracle и бывшая глава Kellogg стали новыми членами совета директоров Tesla

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Tesla заявила о расширении состава совета директоров. В него вошли основатель Oracle (и по совместительству миллиардер) Ларри Эллисон и Кэтлин Уилсон-Томпсон, ранее руководившая компанией Kellogg.
В октябре этого года Ларри Эллисон заявлял, что Tesla является второй по величине его инвестицией. Он владеет 3 млн акций компании. Также Эллисон заявлял, что Илон Маск является его близким другом.
Кэтлин Уилсон-Томпсон 17 лет проработала руководителем компании Kellogg и в настоящее время является исполнительным вице-президентом и глобальным директором по персоналу в Walgreens Boots Alliance, холдинговой компании, которая владеет Walgreens.
Tesla должна была добавить двух новых независимых членов совета директоров в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Напомним, соответствующее соглашение было подписано между Маском и SEC после того, Маск через Twitter заявил о намерении сделать Tesla частной компанией, после чего SEC обвинила его в мошенничестве с ценными бумагами.
Критики считают, что правление Tesla было слишком слабым и безвольным, так как состояло из членов, имеющих тесные личные или профессиональные связи с Маском. Ранее акционеры подталкивали компанию к внедрению большего количества внешних независимых голосов. А в ноябре группа акционеров, представляющая почти $1 млрд стоимости Tesla, попросила компанию учредить более независимый контроль. Несмотря на то, что Ларри Эллисон является другом Илона Маска, при этом он воспринимается в качестве независимого члена совета директоров, как крупный инвестор, способный учитывать интересы всех акционеров в процессе принятия решений.
Добавим, Tesla также была обязана назначить нового председателя совета директоров вместо Маска, которому запретили занимать эту должность в течение трёх лет. В ноябре компания утвердила в качестве председателя тогдашнего члена правления Робин Денхолм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку" - МинсоцВчера, 14:00 - 1773 40
Зарплата главы НАК "Нафтогаз Украины" должна быть снижена - ГройсманВчера, 15:15 - 1096 9
Минрегион Украины вводит новые строительные нормы для повышения качества дорожного покрытияВчера, 20:00 - 371 3
АМКУ оштрафовал представительство «Huawei Украина» на 100 тысяч гривен6 ч. назад - 578 3
Киев привлечет 100 миллионов долларов на модернизацию теплосетейВчера, 11:45 - 238 2
Ввоз "еврономеров" в Украину по новым правилам: названы первые итогиВчера, 16:00 - 2043
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят6 ч. назад - 1875
Зарплаты украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку" - МинсоцВчера, 14:00 - 1773 40
Аналитики рассказали, как изменилась цена на жилье за год5 ч. назад - 1192
Зарплата главы НАК "Нафтогаз Украины" должна быть снижена - ГройсманВчера, 15:15 - 1096 9
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Позавчера, 13:10 - 1971 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1328 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 709 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2169
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1139