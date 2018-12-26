Основатель Oracle и бывшая глава Kellogg стали новыми членами совета директоров Tesla

Компания Tesla заявила о расширении состава совета директоров. В него вошли основатель Oracle (и по совместительству миллиардер) Ларри Эллисон и Кэтлин Уилсон-Томпсон, ранее руководившая компанией Kellogg.

В октябре этого года Ларри Эллисон заявлял, что Tesla является второй по величине его инвестицией. Он владеет 3 млн акций компании. Также Эллисон заявлял, что Илон Маск является его близким другом.

Кэтлин Уилсон-Томпсон 17 лет проработала руководителем компании Kellogg и в настоящее время является исполнительным вице-президентом и глобальным директором по персоналу в Walgreens Boots Alliance, холдинговой компании, которая владеет Walgreens.

Tesla должна была добавить двух новых независимых членов совета директоров в рамках урегулирования конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним, соответствующее соглашение было подписано между Маском и SEC после того, Маск через Twitter заявил о намерении сделать Tesla частной компанией, после чего SEC обвинила его в мошенничестве с ценными бумагами.

Критики считают, что правление Tesla было слишком слабым и безвольным, так как состояло из членов, имеющих тесные личные или профессиональные связи с Маском. Ранее акционеры подталкивали компанию к внедрению большего количества внешних независимых голосов. А в ноябре группа акционеров, представляющая почти $1 млрд стоимости Tesla, попросила компанию учредить более независимый контроль. Несмотря на то, что Ларри Эллисон является другом Илона Маска, при этом он воспринимается в качестве независимого члена совета директоров, как крупный инвестор, способный учитывать интересы всех акционеров в процессе принятия решений.

Добавим, Tesla также была обязана назначить нового председателя совета директоров вместо Маска, которому запретили занимать эту должность в течение трёх лет. В ноябре компания утвердила в качестве председателя тогдашнего члена правления Робин Денхолм.