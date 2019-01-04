Носимое устройство HopeBand предупредит наркозависимого и медиков о передозировке

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Студенты университета Карнеги–Меллон в Питтсбурге создали носимое устройство HopeBand, которое отслеживает уровень кислорода в крови и может немедленно предупредить наркозависимого владельца о передозировке опиоидом. Предоставляя ему достаточно времени для введения необходимых препаратов для того, чтобы выправить ситуацию.
В случае падения уровня кислорода в крови пользователя устройство HopeBand сигнализирует вспышками, подаёт звуковые сигналы и отправляет текстовое сообщение с предупреждением (которое включает местоположение владельца) в медицинский центр.
Стоимость устройства составит всего $18, но его продажи начнутся лишь в случае успешного прохождения тестов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В подорожании горячей воды в Киеве виноваты бойлерыВчера, 16:00 - 2609 34
В зубной пасте обнаружили причину ракаВчера, 00:00 - 3890 7
Жилье подорожает до 20% после выборов в 2019 г. – Конфедерация строителейВчера, 20:00 - 1254 5
Немцы выбрали лучшие полноприводные б/у авто стоимостью до 2 500 евроВчера, 12:00 - 19106 3
Кабмин изучает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по ЕСВ – ГройсманВчера, 17:00 - 2884 1
Немцы выбрали лучшие полноприводные б/у авто стоимостью до 2 500 евроВчера, 12:00 - 19106 3
Новый кроссовер Audi станет покорителем женских сердец (фото)Вчера, 05:00 - 6294
Кабмин изучает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по ЕСВ – ГройсманВчера, 17:00 - 2884 1
Водителям предложили отказаться от «лошадиных сил»Вчера, 03:00 - 2697
В подорожании горячей воды в Киеве виноваты бойлерыВчера, 16:00 - 2609 34
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Вчера, 15:10 - 49
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)Позавчера, 15:10 - 301 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 280
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1705 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 1021