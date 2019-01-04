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Носимое устройство HopeBand предупредит наркозависимого и медиков о передозировке

Носимое устройство HopeBand предупредит наркозависимого и медиков о передозировке

Студенты университета Карнеги–Меллон в Питтсбурге создали носимое устройство HopeBand, которое отслеживает уровень кислорода в крови и может немедленно предупредить наркозависимого владельца о передозировке опиоидом. Предоставляя ему достаточно времени для введения необходимых препаратов для того, чтобы выправить ситуацию.

В случае падения уровня кислорода в крови пользователя устройство HopeBand сигнализирует вспышками, подаёт звуковые сигналы и отправляет текстовое сообщение с предупреждением (которое включает местоположение владельца) в медицинский центр.

Стоимость устройства составит всего $18, но его продажи начнутся лишь в случае успешного прохождения тестов.

По материалам Engadget
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