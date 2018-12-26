Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев

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Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что украинские газосбытовые компании “крадут от 1,5 до 3 миллиардов кубометров газа в год”, принося олигарху Дмитрию Фирташу от $500 тысяч до $1 миллиарда долларов ежегодно.
“До сих пор действует неэффективная схема, когда есть посредники (на рынке газовых услуг, – ред.). Эти посредники, по нашим оценкам (будем называть все своими именами), крадут от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов кубических метров газа в год”, – отметил он.
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По словам Коболева, газосбытовые компании фактически являются “юридическими придатками облгазов”. Глава Нафтогаза подчеркнул, что до 80% рынка облгазов контролируется олигархом Дмитрием Фирташем.
“У этих компаний “бешеные” долги перед Группой Нафтогаз. Я думаю, что эти долги они возвращать не собираются. Я это расцениваю как деньги, которые вряд ли когда-то вернутся”, – сказал Коболев.
Напомним, что Нафтогаз Украины подозревает украинские газосбытовые компании в завышении почти вдвое показателей использования газа потребителями, которые получают субсидии.
Задолженность региональных газосбытовых предприятий перед Нафтогазом на середину сентября 2018 года составила 19,7 млрд грн.
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