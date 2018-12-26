В Польше со следующего года замораживают цены на электроэнергию для потребителей

Нижняя палата польского парламента в пятницу приняла закон, которым предусматривается замораживание со следующего года цен на электроэнергию для потребителей на уровне 2018 года.

Для рассмотрения только этого вопроса было созвано внеочередное заседание Сейма на 28 декабря.

“Целью закона является защита польских семей, польских фирм, промышленности и самоуправления от негативных последствий резкого повышения цен электроэнергии, которые мы наблюдаем сейчас”, – заявил во время обсуждения вопроса депутат от правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) Мацей Малецкий.

Министр энергетики РП Кшиштоф Тхужевський при обсуждении заявил, что благодаря принятию этого закона частные потребители электроэнергии, предприятия и органы местного самоуправления в Польше сэкономят 9 млрд злотых (2500000000 долларов).

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что действующая польская власть исправляет ошибку предыдущей правящей коалиции, которая на протяжении 2008-2012 годов повысила цены на электроэнергию для рядовых потребителей на 50%.

Законом, в частности, предусматривается снижение акцизного сбора на электроэнергию с 1 МВт/ч с 20-ти до 5-ти злотых (35 грн).

В обосновании к закону подчеркивается, что тарифы на электроэнергию на 2019 “были неприемлемыми с общественной точки зрения”.

За принятие закона проголосовало 389 депутатов Сейма, трое было против, а 17 воздержались.

Закон сразу передан на рассмотрение Сената Польши.