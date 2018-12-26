Обязательную маркировку продуктов и лекарств латиницей отложили на два года

Минэкономразвития отсрочило до 2021 года обязательную маркировку продукции буквами латинского алфавита.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

“Минэкономразвития продлило до 1 января 2021 года переходный период по обязательной маркировке продукции буквами латинского и греческого алфавита. Соответствующий приказ Минэкономразвития уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после официального опубликования”, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2015 году на выполнение требований Соглашения об ассоциации с ЕС Украина приняла Правила применения единиц измерения. Согласно Правилам, с 1 января 2016 года все производители потребительской продукции обязаны обозначать измерения продукции единицами измерения Международной системы единиц SI (килограммы, сантиметры, литры и т.д.).

В МЭРТ подчеркнули, что одновременно, согласно Правилам, на маркировке продукции, которая продается в Украине, должны указываться международные обозначения единиц измерения с использованием букв латинского и греческого алфавита.

Одновременно на маркировке могут применяться украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита). Такие обозначения единиц измерения распространяются на маркировку всей потребительской продукции, в частности, и на маркировку лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов, диетических добавок, кормов для животных, упаковок семян и средств защиты растений и т.п.

“Для постепенного перехода бизнеса, в частности производителей лекарств, мы предполагали переходный период для маркировки латинскими буквами. Он должен был завершиться 1 января 2019 года. Но мы получили многочисленные обращения – от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий – о необходимости продления переходного периода. Поскольку это вполне европейская практика – учитывать пожелания бизнеса, Министерство приняло решение продлить переходный период до 1 января 2021 года», – сообщила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.