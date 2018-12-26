Военным пенсионерам повысят пенсии

С 1 января 2019 года в Украине повысятся пенсии для 500 тысяч военных пенсионеров, — сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

«Как и обещал, с 1 января 2019 года пенсии для 500 тысяч военных пенсионеров в очередной раз повысятся. С 1 марта проведем массовый перерасчет пенсий для почти 12 млн пенсионеров. Впервые — автоматически, без ручного управления. Минимальная заработная плата вырастет до 4 173 грн», — пообещал он.

Глава правительства также напомнил, что с 1 января 2019 года будет проведена монетизация субсидий.

«Если люди экономят в использовании энергоресурсов, все, что останется на их счетах, будет монетизировано и передано им в руки как результат их экономии», — уточнил Гройсман.