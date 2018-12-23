Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 12 0

В Ощадбанке рассказали, как будет происходить монетизация субсидий

В Ощадбанке рассказали, как будет происходить монетизация субсидий

В Ощадбанке уверяют, что готовы к наплыву новых клиентов в рамках проводимой государством программы монетизации субсидий. Как рассказали банке, финучреждение уже является уполномоченным банком по десятку других госпрограмм, в частности около 15 лет обслуживает счета Оптового рынка электроэнергии, а также программы соцпомощи.

«Ощадбанк не в первый раз участвует в государственных программах и имеет большой опыт обслуживания различных категорий граждан, в том числе по выплате социальной помощи и пенсий большому количеству клиентов одновременно. Например, обслуживание внутренне перемещенных лиц или клиентов с карточкой киевлянина. Благодаря крупнейшей сети – более 3200 отделений – нагрузка на отделения банка не будет значительной. Кроме того, сразу не ожидается значительного количества субсидиантов, а до конца года всего ожидаем на обслуживание около 4,5 млн. людей. Нагрузка на банк будет постепенной и равномерно распределенной», — рассказали UBR.ua в пресс-службе госбанка.

Напомним, с 1 января 2019 года украинцев, которые в первый раз обратятся за оформлением госпомощи на оплату коммунальных услуг, будут первыми в очереди на получение субсидий в денежном виде.

Обслуживать получателей будет Ощадбанк, который готовится принять несколько миллионов новых клиентов-субсидиантов. Каждому из них сначала создадут личный аккаунт в банке, а потом и персональный текущий счет, куда будут «капать» сэкономленные с субсидий деньги. Оставшееся после уплаты коммуналки деньги можно будет забрать наличными по прошествии года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина