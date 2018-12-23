В Ощадбанке рассказали, как будет происходить монетизация субсидий

В Ощадбанке уверяют, что готовы к наплыву новых клиентов в рамках проводимой государством программы монетизации субсидий. Как рассказали банке, финучреждение уже является уполномоченным банком по десятку других госпрограмм, в частности около 15 лет обслуживает счета Оптового рынка электроэнергии, а также программы соцпомощи.

«Ощадбанк не в первый раз участвует в государственных программах и имеет большой опыт обслуживания различных категорий граждан, в том числе по выплате социальной помощи и пенсий большому количеству клиентов одновременно. Например, обслуживание внутренне перемещенных лиц или клиентов с карточкой киевлянина. Благодаря крупнейшей сети – более 3200 отделений – нагрузка на отделения банка не будет значительной. Кроме того, сразу не ожидается значительного количества субсидиантов, а до конца года всего ожидаем на обслуживание около 4,5 млн. людей. Нагрузка на банк будет постепенной и равномерно распределенной», — рассказали UBR.ua в пресс-службе госбанка.

Напомним, с 1 января 2019 года украинцев, которые в первый раз обратятся за оформлением госпомощи на оплату коммунальных услуг, будут первыми в очереди на получение субсидий в денежном виде.

Обслуживать получателей будет Ощадбанк, который готовится принять несколько миллионов новых клиентов-субсидиантов. Каждому из них сначала создадут личный аккаунт в банке, а потом и персональный текущий счет, куда будут «капать» сэкономленные с субсидий деньги. Оставшееся после уплаты коммуналки деньги можно будет забрать наличными по прошествии года.