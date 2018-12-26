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Qualcomm показала прототип смартфона с поддержкой 5G

Qualcomm показала прототип смартфона с поддержкой 5G

Во время пресс-конференции в Китае на стенде Qualcomm был продемонстрирован прототип смартфона Vivo NEX 5G.

Аппарат построен на основе процессора Snapdragon 855, который включает в себя модем X50 LTE для подключения 5G, сообщает GizmoChina.

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В августе Vivo подтвердила, что завершила разработку версии Vivo NEX 5G. Поскольку это была модифицированная версия оригинального телефона Vivo NEX с процессором Snapdragon 845, инженеры Vivo работали над архитектурой, укладкой материнской платы, дизайном и антенной, а также оптимизировали место на батарее, чтобы подготовить 5G.

Vivo NEX 5G создан на основе Vivo Nex, главной особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 8 Мп. Аппарат также оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2316:1080 пикселей и встроенным сканером отпечатком пальцев.

Презентация Vivo NEX 5G может пройти на MWC 2019 в феврале в Барселоне. На этой же выставке будут представлены и другие 5G-смартфоны от таких компаний, как Huawei, Oppo и Xiaomi.

По материалам НВ
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