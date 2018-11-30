Samsung создала прототип 5G-смартфона

Samsung продемонстрировала прототип необычного смартфона. Аппарат поддерживает работу в 5G.

По всей видимости, его «сердцем» служит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855 с восемью ядрами, графическим контроллером Adreno 640 и передовым движком искусственного интеллекта.

5G-смартфон Samsung получил странный вырез в правой верхней части дисплея. В нём располагается фронтальная камера.

Прототип выглядит довольно громоздко. Скорее всего, коммерческие смартфоны на базе продемонстрированной разработки получат несколько иной дизайн.

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