С нового года Украина не будет выдавать визы в международных аэропортах

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Министерство иностранных дел Украины с 1 января прекратит оформление виз иностранцам по прибытии в страну в международных аэропортах и расширит функционал электронной визы.
Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.
«С 1 января прекращается оформление виз в международных аэропортах и расширяется функционал электронной визы», – сказал Заяц.
Напомним, с 1 января увеличивается число государств, граждане которых смогут оформить электронную визу для въезда в Украину, и расширяется перечень оснований для ее выдачи.
Этот перечень включает поездки с деловой, частной, туристической целью, а также с целью лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта и для представителей иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.
Для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.
Стоимость такой визы с 1 января составит 85 долларов США.
В перечень стран, граждане которых могут оформить е-визы для въезда в Украину, входят Австралия, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Эквадор, Индонезия, Камбоджа, Кирибати, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Маршалловы Острова, Микронезия, Мьянма, Науру, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадини, Сент-Люсия, Сингапур, Соломоновы Острова, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.
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