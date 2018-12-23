Со следующего года "Зеленая карта" будет оформляться путем автоматической печати

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С 1 января 2019 года оформление полисов “Зеленая карта” будет проводится путем автоматической печати.
Об этом сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ).
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В случае выявления факта оформления “Зеленых карт” вручную после 1 января МТСБУ рекомендует страховым органам других стран обращать дополнительное внимание на действие таких договоров страхования.
26 декабря МТСБУ проинформировало Совет бюро о переходе украинских страховщиков-полных членов МТСБУ на оформление украинских “Зеленых карт” путем автоматической печати.
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