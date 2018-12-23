По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,741 млн и 21,286 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (26 и 39). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,85-27,87 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 65 активных заявок по доллару на сумму более 52,027 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,8000 – 150 00027,8000 – 20 00027,8000 – 10 00027,8000 – 100 00027,8000 – 20 00027,8000 – 8 00027,7800 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7000 – 300

27,7000 – 500

27,7500 – 3 700

27,7500 – 20 000

27,8300 – 12 800

27,8500 – 20 000

27,8500 – 15 000

27,8500 – 12 500





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8904 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7712 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.