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Walmart создал систему фиксации каждого звука в магазине

Walmart создал систему фиксации каждого звука в магазине

Крупнейший в США розничный ритейлер Walmart запатентовал искусственный интеллект, который фиксирует все звуки в магазине и анализирует их. Нейросеть подслушивает сотрудников, покупателей и даже улавливает шуршание пластиковых пакетов.

Патент был подан в начале года и зарегистрирован только на прошлой неделе. Система, разработанная ритейлером, состоит из нескольких десятков микрофонов, которые собирают данные о действиях сотрудников и покупателей.

Затем эти данные обрабатывает ИИ — алгоритм определяет эффективность работы продавцов и кассиров, количество людей в очереди (на основе паузы между шумами) и подслушивает, о каких продуктах покупатели говорят в реальном времени.

Эффективность и производительность сотрудников помогут нам снизить затраты на обслуживание магазинов и повысить уровень удовлетворенности покупателей.

По материалам internetua.com
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