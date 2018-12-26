Walmart создал систему фиксации каждого звука в магазине

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Крупнейший в США розничный ритейлер Walmart запатентовал искусственный интеллект, который фиксирует все звуки в магазине и анализирует их. Нейросеть подслушивает сотрудников, покупателей и даже улавливает шуршание пластиковых пакетов.
Патент был подан в начале года и зарегистрирован только на прошлой неделе. Система, разработанная ритейлером, состоит из нескольких десятков микрофонов, которые собирают данные о действиях сотрудников и покупателей.
Затем эти данные обрабатывает ИИ — алгоритм определяет эффективность работы продавцов и кассиров, количество людей в очереди (на основе паузы между шумами) и подслушивает, о каких продуктах покупатели говорят в реальном времени.
Эффективность и производительность сотрудников помогут нам снизить затраты на обслуживание магазинов и повысить уровень удовлетворенности покупателей.
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