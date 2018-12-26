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Intel расширяется в Израиле

Intel расширяется в Израиле

Израильское правительство предоставит Intel грант на сумму 700 млн шекелей (около 185 млн долларов США) в обмен на расширение производственных мощностей компании в стране. Производитель процессоров намерен вложить в это около 5 млрд долларов.

Как отмечает информационное агентство “Рейтер”, Intel является одним из крупнейших работодателей и экспортеров в Израиле – стране, где разрабатывается множество новых технологий. Ранее в 2018 году компания сообщила о планах модернизировать свой завод в Кирьят-Гате на юге Израиля.

Согласно заявлению финансового комитета парламента Израиля, помимо инвестирования 5 млрд долларов, власти ожидают от Intel создания 250 новых рабочих мест и закупок местных товаров и услуг на сумму 2,1 млрд шекелей.

По словам министра экономики Израиля Эли Коэна (Eli Cohen), Intel может принять решение о дальнейшем расширении своих операций в Израиле в 2019 году. Речь идет об “очередной существенной инвестиции”, сообщил он на бизнес-конференции в Иерусалиме.

По материалам internetua.com
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