Межбанк: доллар к 27,65/27,67 подняло желание бизнеса «пристроить» появившуюся на финише года гривну

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,49/27,52 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривны указывало снижение с уровня 61 297,1 млн грн к отметке 56 543,2 млн грн объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Думается, Казначейство, перестало «баловать» субъектов валютного рынка и прочий бизнес компенсациями НДС.

Выйдя в реальную сферу около 10.11, котировки доллара, проигнорировав динамику гривневого ресурса, поднялись к уровню 27,60/27,65 UAH/USD на фоне локального преобладания спроса.

По состоянию на 10.40 безналичный «американец» на межбанке продемонстрировал очень сдержанную динамику, приподняв менее значимые офера на копейку: 27,60/27,66 UAH/USD. На рынке пока малолюдно.

Спустя 7 минут, на 10.47 Киева, котировки «зеленого» безнала, возобновив рост, поднялись к 27,63/27,66 UAH/USD по более значимым бидам на фоне преобладания продаж.

К 10.54 на межбанке «концепция изменилась»: продавцы СКВ попрятались, уступив площадку покупателям. Последние подняли цену СКВ до 27,65/27,68 UAH/USD.

По состоянию на 11.06 Киева безналичная пара доллар-гривна вошла в ситуативный баланс спроса и предложения, позволивший игрокам немного сузить спред: 27,65/27,67 UAH/USD.

Дополуденные лихорадочные и суетливые попытки валютного межбанка определиться, «красивый он или умный», сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,00/17,50% годовых.

Застывшая динамика показателя не гармонирует с заметным снижением остатков на коррсчетах регулятора.

Регулятор ненадолго появился на рынке, «залив» $15,0 млн. с платформы Matching по 27,70 UAH/USD, но эту порцию моментально смели с рынка, вернув цену СКВ по состоянию на 11.25 на цифру 27,69/27,71 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,490 / 27,520

евро – 31,410 / 31,436

российский рубль – 0,3958 / 0,3964

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1440 / 1,1442

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