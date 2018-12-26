Стартап Organic Basics производит одежду с вкраплением серебра

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Датский стартап Organic Basics производит трусы, майки и носки с вкраплением серебра.
Благородный металл убивает бактерии, в результате бельё меньше пахнет, его можно не стирать дольше, чем обычно. Сколько именно — показания расходятся.
Стоит бельё дорого: двое трусов продаются за $64. Есть комплекты из нескольких позиций, там, как и положено, скидки, но принципиально цена не меняется.
Высокую цену Organic Basics оправдывает любовью к природе. Идея в том, что редко менять — значит редко стирать, значит меньше тратить воды, а это жутко полезно для экологии.
Летом стартап привлёк $155 тысяч на Kickstarter. Основатели заявляют о продаже 200 тыс экземпляров своего белья с выручкой около $5 млн.
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