Какие продукты продавала Украина миру в 2018 году (инфографика)

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Украинская аграрная продукция пользуется спросом за рубежом. Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Украина экспортирует как сырье, так и продукты переработки (с добавленной стоимостью). Пока соотношение этих категорий не сбалансированное (90% сырья и 10% переработки), поэтому страна пока остается “сырьевым придатком” для других стран. Но тем не менее, ключевые позиции в экспорте продуктов переработки занимают: подсолнечное масло – 47%, шрот и жмых – 13%, мясо – 7%, табачная продукция – 4%, сахар – 3%, изделия из шоколада – 2%, кондитерские и хлебобулочные изделия – 1%, мед – 1%, масло сливочное – 1%, мука – 1%.
Более того, Украина имела неплохую экспортную динамику в течение 2018 года.
В денежном эквиваленте наиболее динамичным было мясо и субпродукты домашней птицы (курятина), что, кстати, представляет собой не сырье, а продукт с добавленной стоимостью. Прирост экспорта за год составил 31,7% или 102,3 млн долл.
Далее следуют:
- семена рапса + 11,9% (89,5 млн долл. США);
- кукуруза + 3,6% ( 88,3 млн долл. США);
- масло из сурепицы, рапсовой или горчичной + 98,3% (48,8 млн долл. США);
- яйца птицы + 68,7% (39,7 млн долл. США);
- жмыхи и другие твердые отходы соевого масла + 44,5% (37,3 млн долл. США);
- орехи (другие) + 61,5% (30 млн долл. США);
- масло соевое + 23% (24,9 млн долл. США);
- шоколад и другие продукты с содержанием какао + 17,8% (21,1 млн долл. США);
- маргарин + 31% (19,7 млн долл. США);
- кондитерские изделия из сахара + 20,1% (18,7 млн долл. США);
- табак и изделия из него + 6,2% (17,7 млн долл. США);
- плоды и орехи сырые или вареные + 29,1% (15,6 млн долл. США);
- хлебобулочные, кондитерские изделия + 11,3% (12,9 млн долл. США);
- солод + 33,4% (12,3 млн долл. США);
- жмых и другие твердые отходы, полученные при добыче подсолнечного масла + 1,8% (12 млн долл. США);
- масло сливочное и другие жиры, производимые из молока + 12,4% (12 млн долл. США);
- вино виноградное натуральное + 33,9% (8,9 млн долл. США);
- говядина свежая или охлажденная + 33,9% (8,5 млн долл. США);
- алкогольная продукция + 8,2% (6 млн долл. США);
- молоко не сгущенное + 75,8% (5,4 млн долл. США);
- вода натуральная и минеральная + 13,3% (5,2 млн долл. США);
- соль + 24,9% ( 4,6 млн долл. США);
- пиво + 16,1% (4,2 млн долл. США).
Как отмечают в МинАПК, украинское масло больше любят в Азии и ЕС, подсолнечное масло – в Индии. Вместе с тем главными потребителями отечественного сливочного масла являются Турция и Марокко, соли – Венгрия, кондитерских изделий – Казахстан и Беларусь.
В министерстве также уверяют, что работают над улучшением динамики экспорта продуктов с добавленной стоимостью.
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