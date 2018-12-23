Bloomberg сообщает о рекордном падении китайского рынка за год

Капитализация компаний Китая за этот год упала в совокупности на 2,4 трлн долларов, что является рекордным значением с 2002 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, агентство подчеркивает, что индекс SSE Composite Шанхайской фондовой биржи опустился почти на четверть.

По данным на 8:00 по Киеву 28 декабря, индекс составлял 2,493.39 п., год назад он был на отметке 3,296.38 п.

Сообщается, что падение на рынке ценных бумаг оказалось даже большим, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, Китай в прошедшем году уступил Японии место второго фондового рынка планеты.

Также Bloomberg сравнивает и средний объем привлеченного капитала за первый месяц после первичного размещения бумаг на бирже. Указано, что хотя в среднем за первый месяц размещения ценные бумаги росли на 193%, этот показатель оказался вдвое меньше, чем в 2016 году.

Агентство указывает одной из основных причин сложившейся ситуации торговую войну с Соединенными Штатами Америки, которая выразилась во взаимном повышении пошлин. В начале декабря двум странам удалось договориться об уступках, в результате чего Вашингтон решил отложить очередной раунд повышения пошлин на китайские товары.