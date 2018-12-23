В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание средств

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Уголовный трибунал Ватикана впервые вынес приговор по делу об отмывании средств, приговорив итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения.
Об этом сообщает Associated Press.
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«Итальянский предприниматель Анджело Проетти ватиканским уголовным трибуналом был приговорен к 2,5 годам тюрьмы и конфискации средств за использование им счета в банке Святого Престола для отмывания денег», – говорится в сообщении.
Приговор был вынесен еще 17 декабря, но информация об этом стала известна в четверг. Осужденный был помещен под домашний арест в 2016 году в ходе расследования предполагаемого мошенничества вокруг банкротства его строительной фирмы, которая была подрядчиком в Ватикане.
В Ватикане назвали данный приговор «важным» для работы по дальнейшему предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Соответственно, теперь Ватикан потерял репутацию офшорной зоны.
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