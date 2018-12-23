В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание средств

Уголовный трибунал Ватикана впервые вынес приговор по делу об отмывании средств, приговорив итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также: В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток

«Итальянский предприниматель Анджело Проетти ватиканским уголовным трибуналом был приговорен к 2,5 годам тюрьмы и конфискации средств за использование им счета в банке Святого Престола для отмывания денег», – говорится в сообщении.

Приговор был вынесен еще 17 декабря, но информация об этом стала известна в четверг. Осужденный был помещен под домашний арест в 2016 году в ходе расследования предполагаемого мошенничества вокруг банкротства его строительной фирмы, которая была подрядчиком в Ватикане.

В Ватикане назвали данный приговор «важным» для работы по дальнейшему предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Соответственно, теперь Ватикан потерял репутацию офшорной зоны.