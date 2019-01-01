ТОП-5 экспортеров курятины Украины (инфографика)

За 10 месяцев 2018 года Украина экспортировала 270 тыс. тонн курятины.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Крупнейшим украинским поставщиком мяса птицы за границу является Мироновский хлебопродукт. На плечах компании — 87,9% экспорта продукции.

Далее, с достаточно существенным отрывом, следует запорожский “Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД”. Компания обеспечивает 2,6% поставок курятины за границу.

Третье и четвертое место с показателем в 2,5% и 1,8% экспорта занимают птицекомплексы “Губин” (Волынь) и “Днепровский”.

Замыкает пятерку лидеров днепропетровская компания “Агро — Овен”. За 10 месяцев компания обеспечила 1,7% поставок мяса птицы за границу.

Показатели годового прироста экспорта курятины компаниями приведены в инфографике.