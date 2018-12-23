Укргазбанк будет осуществлять открытую аккредитацию ЕРС-контракторов

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Укргазбанк начинает новое направление работы – публичную процедуру аккредитации ЕРС-контракторов – генеральных подрядчиков строительства промышленных объектов возобновляемой энергетики. Банк начинает первую в Украине открытую процедуру аккредитации ЕРС-контракторов для минимизации возможных рисков невыполнения обязательств подрядными компаниями и формирования публичного реестра профессионалов украинского рынка.
Об этом стало известно из сообщения на сайте Укргазбанка.
Благодаря своей экспертизе и приобретенному опыту банк будет осуществлять детальный анализ деятельности ЕРС-контракторов и предоставлять открытый доступ к списку надежных подрядчиков, которые прошли процедуру отбора и объективной оценки. Банк сформирует пул профессиональных компаний, которым смогут доверять инвесторы.
По словам директора экологического департамента Укргазбанка Родиона Морозова, каждый желающий сможет получить достоверную информацию о деятельности подрядчика, его опыте и реализованных проектах.
“Для защиты инвесторов, которые готовы развивать рынок ВИЭ в Украине, необходим открытый доступ к информации о деятельности ЕРС-контракторов. Крайне актуальной сегодня является необходимость формирования перечня лучших и самых надежных представителей рынка, которым действительно можно доверять, которые уже зарекомендовали себя на рынке и имеют подтверждение качества своих услуг. Важно, что такая информация будет постоянно обновляться, а компании периодически проходить повторную процедуру аккредитации, как подтверждение их профессионализма и надежности. Рынок требует актуальной информации и объективной оценки деятельности ЕРС-контракторов”, – отметил Родион Морозов.
Сегодня Укргазбанк – лидер рынка ВИЭ, единственный в Украине банк, который имеет собственный технический офис и мощную команду технических экспертов, а также опытных финансовых риск-аналитиков и юристов. Банк профинансировал почти 820 МВт мощностей – это более 140 успешных проектов во всех видах возобновляемой энергетики – фотовольтаика, ветровая генерация, биомасса, биогаз и малые гидроэлектростанции.
“Большая часть этих проектов была реализована с помощью “construction finance”, когда кредитование осуществлялось уже на начальных стадиях реализации. Поэтому мы, пожалуй, лучше всего в Украине сегодня знаем – как правильно строить “зеленые” электростанции, а как – нет”, – отметил Родион Морозов.
Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов. С 2015 года Укргазбанк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров).
Укргазбанк сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины.
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