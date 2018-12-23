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Выплаты вкладчикам банков-банкротов временно прекратят

Выплаты вкладчикам банков-банкротов временно прекратят

В Украине временно приостановят выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Отмечается, что это связано с технологическими работами в банковской системе.

“В связи с установлением НБУ порядка работы банковской системы Украины в период завершения 2018 года и необходимостью проведения ФГВФЛ технологических работ, связанных с завершением нынешнего года и началом нового отчетного года, Фондом гарантирования вкладов будут приостановлены выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков — с 13:00 28 декабря 2018-го до 09:00 3 января 2019-го”, — говорится в сообщении.

По материалам Обозреватель
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