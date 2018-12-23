Производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудников

Компания Bitmain, крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют, может начать на этой неделе массовые увольнения, которые коснутся более 50% её сотрудников.

Согласно данным ресурса CoinDesk, увольнения, скорее всего, затронут все подразделения компании, включая занимающееся выпуском оборудования для майнинга криптовалют.

Вместе с тем ожидается, что от сокращения больше всего пострадают команды, работающие над новыми проектами, такими как искусственный интеллект и блокчейн-технологии.

Слухи об увольнениях вначале появились на Maimai — китайской версии LinkedIn — 17 декабря, где один из сотрудников Bitmain написал в посте: «Это подтверждено. Увольнения начнутся на следующей неделе и включают более 50 % общей численности персонала Bitmain».

Численность персонала компании увеличилась в 2018 году с 1000 до 3100 человек, сообщил ресурс CoinDesk со ссылкой на анонимный источник. Частично этот рост был связан с инвестициями Bitmain в разработку технологий искусственного интеллекта и блокчейн.

Согласно публикации CoinDesk, ранее в декабре Bitmain закрыла свой офис в Израиле, уволив всех 23 сотрудников, ссылаясь на спад на криптовалютном рынке.