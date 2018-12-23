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Минфин научат правильно распоряжаться иностранными кредитами

Минфин научат правильно распоряжаться иностранными кредитами

Кабмин одобрил концепцию выборки кредитов от международных финансовых доноров на 2019 год.

В соответствии с новым планом, правительство создает постоянную рабочую группу из представителей всех министерств и ключевых ведомств, которая будет ежемесячно нарабатывать предложения по улучшению выборки по международным проектам.

“Эта концепция улучшит выборку по нашим международным проектам… По состоянию на 1 декабря эта выборка составила 15,6% – для Европейского инвестиционного банка, 48,22% – для Европейского банка реконструкции и развития, 27% – для Всемирного банка и 4,9% – по KfW”, – сказала министр финансов Оксана Маркарова в ходе заседания.

Сейчас портфель МФО состоит из 34 проектов общей стоимостью $2,4 млрд и EUR 5,3 млрд грн, которые привлечены как заем государством под государственные гарантии. Среди них восемь проектов на финансировании Всемирного банка, еще столько же финансирует ЕБРР (с одним проектом на совместном финансировании с Euratom), 15 проектов – ЕИБ, три проекта – KfW.

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По материалам Hubs
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