В НБУ назвали ключевые угрозы для прибыльности бизнеса в 2019 году

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Рентабельность украинского бизнеса снижается, начиная с третьего квартала 2017 года.
Об этом идет речь в отчете Нацбанка о финансовой стабильности за декабрь 2018 года.
Главные угрозы прибыльности компаний — дальнейший рост расходов на оплату труда и рост ставок по кредитам (из-за постоянного повышения Нацбанком учетной ставки).
Второй год подряд темпы роста доходов компаний существенно ниже, чем темпы роста расходов на оплату труда, обращают внимание в НБУ.
Причины роста зарплат — повышение минимальной зарплаты и трудовая миграция, которая заставляет работодателей конкурировать за специалистов и повышать им зарплаты.
Больше всего выросли расходы на персонал в транспортной отрасли, легкой промышленности, машиностроении, меньший рост наблюдался в сельском хозяйстве и производстве строительных материалов.
В 2019 году Нацбанк ожидает, что рост зарплат замедлится, ведь трудовая миграция пойдет на спад.
Еще один риск прибыльности бизнеса — рост процентных ставок по новым кредитам, Национальный банк в течение 2018 года неоднократно повышал учетную ставку. Он это делал для того, чтобы снизить инфляцию, которая ускорялась. Но при этом учетная ставка, которая сейчас на уровне 18% (еще год назад была на уровне 12,5%).
У компаний большинства отраслей достаточный запас операционной прибыли, чтобы справляться с растущими ставками по кредитам, отмечают в Нацбанке. Но есть исключения — пищевая промышленность, строительство и отдельные предприятия металлургии.
Еще один риск для прибыли компаний — это падение цен на мировых рынках. Этот риск наибольший для металлургии, маслично-жировых предприятий.
Согласно информации Нацбанка, экспорт металлургии в 2018 году вырос на 25% благодаря низкой базе сравнения и благоприятным ценам в первом полугодии. Во втором полугодии мировые цены на продукцию металлургии начали снижаться. Эта же тенденция будет продолжаться и в 2019 году: мировые цены на продукцию металлургии могут снизиться на 10,5% за год.
Вместе с тем блокирование Россией Азовского моря может привести к снижению объемов производства заводов в Мариуполе. На них в 2018 году приходилось около трети производства стали. Поставки можно направить на порты Черного моря, но есть две преграды: рост себестоимости и ограниченные возможности транспортировки железной дорогой.
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