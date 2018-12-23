Межбанк: доллар к 27,47/27,49 вырос на расширении гривневой ликвидности и «придержках» СКВ экспортерами

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн грн к отметке 61 297,1 млн грн объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.

Выйдя в реальную сферу около 09.59, котировки доллара, должным образом «отвечая» на гривневое изобилие, приподнялись к уровню 27,33/27,36 UAH/USD. «Гривны хватает», – скромно заметил наш консультант.

Сохранив восходящий тренд, безналичный «американец» к 10.31 Киева поднялся до 27,42/27,44 UAH/USD.

По состоянию на 11.07 Киева безналичный доллар, ведомый покупками импортеров, вырос к 27,47/27,49 UAH/USD. Рост катализировался дефицитом предложения СКВ, экспортеры, учтя смену тренда, «придерживали» валюту.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,250 / 27,280

евро – 31,024 / 31,055

российский рубль – 0,3933 / 0,3941

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1392 / 1,1393

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