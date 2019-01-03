Новый кроссовер Audi станет покорителем женских сердец (фото)

«Мужской» дизайн Audi Q3 нового (второго) поколения, чей дебют состоялся летом 2018 года, обязательно понравится женщинам. Такого мнения придерживается Матиас Финк, который отвечает за дизайн автомобилей Audi.

Новая Audi Q3 действительно имеет более «мужской» дизайн, чем модель первого поколения. Автомобиль получил новую восьмиугольную решетку радиатора и строгие, немного «выпуклые» черты дизайна. Финк уверен, что такой «мужской» дизайн понравится и женщинам.

«Женщины хотят иметь такие же права, как и мужчины. Раньше все думали, что женщинам нравятся только «сладкие» автомобили. Это было ошибкой. Мы должны её исправить», — сказал Финк.

Q3 нового поколения не только поменял стилистику своего дизайна, но и заметно увеличился в размерах. Его длина выросла на 97 мм – до 4 895 мм, ширина – на 25 мм (до 1 856 мм), а колесная база – на 77 мм (до 2 680 мм). В результате увеличилось пространство в салоне и объем багажника (на 110 л).