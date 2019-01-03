Где в Украине продают дешевые продукты

В ноябре самые дешевые продукты продавали в Тернопольской области. Самые дорогие покупали жители Винницкой и Закарпатской областей.

“В Тернопольской области треть социальных продуктов стоят дешевле всего в Украине. Так, килограмм ржаного хлеба продают по 15,1 гривен. Его средняя цена по стране – 17,9 гривен. Гречка стоит 14,3 гривен за килограмм, по Украине – 16,6 гривен. Разница в стоимости масла составляет более 4 гривен. В Тернопольской области пачка (200 грамм) стоит 34,4 гривны. Сало там продают по 49,7 гривен за килограмм, в Украине – 75,7 гривен”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В Полтавской области дешевле всего в Украине продают батон, капусту, свеклу и морковь. Последняя стоит в регионе 9,5 грн/кг, в стране – 11,1 грн/кг. На Днепропетровщине самыми дешевыми являются пшеничная мука, крупа манная, филе куриное.

“Ни одного самого дешевого продукта в Украине нет в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Также дорогие продукты покупают киевляне”, – подытожил эксперт.