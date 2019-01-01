Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 13 0

Пограничникам в 2018 году предлагали взятки около 800 раз

Пограничникам в 2018 году предлагали взятки около 800 раз

В течение 2018 года сотрудникам Государственной пограничной службы Украины предлагали 775 раз неправомерную выгоду.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“С начала прошлого года сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали почти 775 попыток подкупа своего персонала”, – рассказали в ведомстве.

В частности, как сообщили в пресс-службе, недавно в столичном аэропорту “Борисполь” украинка предложила пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” 20 евро неправомерного вознаграждения за ускорение оформления ее документов.

Похожая ситуация, по информации ведомства, произошла в пункте пропуска “Грушев”. Двое граждан Украины предлагали охранникам границы Львовского отряда по 50 злотых каждый для беспрепятственного пересечения границы без страхового полиса.

В ГПСУ отметили, что такие действия граждан квалифицировали по статье 369 Уголовного кодекса Украины “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”. Об этих фактах пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:ГПУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина