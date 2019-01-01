Пограничникам в 2018 году предлагали взятки около 800 раз

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В течение 2018 года сотрудникам Государственной пограничной службы Украины предлагали 775 раз неправомерную выгоду.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
“С начала прошлого года сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали почти 775 попыток подкупа своего персонала”, – рассказали в ведомстве.
В частности, как сообщили в пресс-службе, недавно в столичном аэропорту “Борисполь” украинка предложила пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” 20 евро неправомерного вознаграждения за ускорение оформления ее документов.
Похожая ситуация, по информации ведомства, произошла в пункте пропуска “Грушев”. Двое граждан Украины предлагали охранникам границы Львовского отряда по 50 злотых каждый для беспрепятственного пересечения границы без страхового полиса.
В ГПСУ отметили, что такие действия граждан квалифицировали по статье 369 Уголовного кодекса Украины “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”. Об этих фактах пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции.
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