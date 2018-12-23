Кому в Украине поднимут зарплату в 2019 году

В 2018 году на украинском рынке труда зарплаты увеличились в среднем на 25-30%. В 2019-ом эта тенденция продолжится, сошлись во мнении опрошенные UBR.ua эксперты. Этому поспособствует, ряд факторов, в частности, нехватка молодежи. Масла в огонь могут подлить и европейские соседние страны, испытывающие кадровый дефицит.

Кого не хватало

Судя по ряду вакансий дефицитных специальностей, за 2018 год в Украине зарплата выросла в среднем на 30%. Но это произошло неравномерно по всему рынку, подчеркнула HR-эксперт компании Rabota.ua Татьяна Пашкина. Поначалу наибольший спрос наблюдался на сотрудников сферы гостеприимства — отели, рестораны, кафе. Но после ситуация изменилась в пользу профессиональных сфер. Банки, инвестиции, лизинг, за ними идет производство, административный персонал и студенты

«Больше всех подняли зарплаты для молодежи, для начинающих», — сказала Пашкина.

Если где-то не хватало молодежи, за нее вели борьбу. «Для начинающих в разных профессиональных сферах работодатели вынуждены были поднимать зарплаты, чтобы закрыть вакансии», — объяснила Пашкина.

Сайт Work.ua ежемесячно публикует 100 тыс. уникальных вакансий. Изучив их, аналитики компании отметили довольно динамичный тренд по увеличению зарплат в течение 2018 года. Рост составил около 25%, а иногда доходил и до 50%, рассказал CEO компании Work.ua Артур Михно.

Прежде всего это коснулось нижнего (до 10 тыс. грн.) зарплатного сегмента. В котором верхняя планка поднялась до 13 тыс. грн. Похожее положение дел сложилось и в среднем сегменте. Было 10-15 тыс. грн., стало 15-20 тыс. грн., отметил руководитель Work.ua.

Причины не меняются — экономический рост и конкуренция между работодателями за рабочих. Причем, наши компании конкурируют еще и с иностранными коллегами — делают все, чтобы люди не покидали родину, подчеркнул Артур Михно.

«Наш офис расположен в Днепре, где много заводов. Мы из первых уст знаем, что по некоторым специальностям произошел двукратный рост зарплат», — поделился наблюдениями CEO Work.ua.

Кого будут больше ценить

И это не последнее повышение окладов. В 2019 году украинские работодатели готовятся вкладывать в людей еще больше денег. Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), объединяющая более 900 предприятий страны, провела на этот счет специальный опрос среди руководителей компаний.

Расширить штат в следующем году намерены 58% из опрошенных. Около 42% управленцев высшего звена на предприятиях, входящих в EBA, планируют повысить зарплаты на 10-20%. А десятая часть опрошенных — больше чем на 20%.

К этому все активнее подталкивают иностранные работодатели, к которым со всех ног рванули украинцы. Татьяна Пашкина привела пример Германии, которая начала менять законодательство, чтобы активнее нанимать иностранцев, и украинцев в том числе. В этой стране дефицит рабочей силы составляет около 2 млн рабочих мест. В Восточной Германии средняя зарплата находится на уровне 2,7 тыс. евро, в Западной — 3,3 тыс. При этом 90% небольших немецкий предпринимателей жаловались на проблемы с подбором персонала.

Если власти Германии пойдут польским путем либерализации входного порога на рынок труда, то первой пострадает Польша. Многие украинцы могут подумать, зачем ехать туда, где зарплата 1 тыс. евро, если можно в Германию, где 2 тыс. евро. Кроме Германии квоты для украинских заробитчан подняла и Чехия.

Когда был запущен безвиз, работодатели западноукраинских областей, по данным Пашкиной, подняли зарплаты на 50-70%. Сейчас вызревает новый этап такого повышения, хотя и менее масштабный — на 20-25%, спрогнозировал и CEO Work.ua.

В компании Rabota.ua традиционно выделяют шесть самых горячих отраслей, в которых работодатели вынуждены не только привлекать новые трудовые ресурсы, но и удерживать старые. Это производство/промышленность, информационные технологии, торговля, студенты (работники без опыта), неквалифицированный и административный персонал (в том числе водители и курьеры).

В 2019 году зарплаты в этих сферах будут расти минимум на 15-20%, считает Татьяна Пашкина. Если же говорить о «совсем острых» вакансиях, то увеличение может достигнуть 20-25%.

Это, прежде всего, швеи, сварщики, операторы станков с ЧПУ, монтажники, отметила HR-эксперт Rabota.ua. В этих специалистах нуждаются не только украинские компании, но и их коллеги в Польше, Чехии, Германии. «Лишь бы не уехали те, которые пока что тут работают», — подытожила Татьяна Пашкина.

Мыкола Олиярнык