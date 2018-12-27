В Китае напечатали на 3D-принтере мост

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В Шанхае появился самый длинный в мире изготовленный с помощью 3D-печати мост. Его длина составляет 15,25 м, ширина — 3,8 м, высота — 1,2 м. Он представляет собой копию моста Чжаочжоу в провинции Хэбэй, построенного около 1,4 тыс. лет назад.
Проектированием моста занимались специалисты Строительного института при университете Цинхуа и инновационного парка «Залив мудрости» в Шанхае, где он и был построен.
Сейчас строители завершают отделочные работы и сооружение будет вскоре введено в эксплуатацию.
В мире есть ещё два действующих бетонных моста, построенных с помощью 3D-принтера. Один из них находится в Нидерландах. Его длина составляет 8 м, ширина — 3,5 м, другой — в Испании (длина — 12 м, ширина — 1,75 м).
В Шанхае вскоре появится ещё один мост, изготовленный на 3D-принтере. Вместо бетона в нём был использован инженерный пластик с добавлением стекловолокна для усиления конструкции (ASA). На его строительство компания Shanghai Mechanized Construction затратила всего 35 дней. Применяемая ею технология позволяет сократить сроки строительства и уменьшить до минимума отходы материалов. Длина моста составляет 15,25 м, ширина — 3,8 м, высота — 1,2 м.
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