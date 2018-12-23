Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 177 0

Чернигов получил 6 новых троллейбусов украинского производства

Чернигов получил 6 новых троллейбусов украинского производства

ООО “Эталон-лизинг” завершило поставку шести низкопольных троллейбусов Эталон Т12110 для Чернигова.

Об этом сообщает AllTransUA.

Согласно тендерной документации, цена одного троллейбуса – 4,96 млн грн, общая стоимость поставки составила 29,76 млн грн.

Читайте также: Стоимость проезда в маршрутках Чернигова подняли до 6 гривен

Данная модель троллейбуса – не нова для Чернигова. Ранее “Эталон” поставил городу 17 таких машин.

Таким образом, на сегодня КП “Черниговское троллейбусное управление” имеет на балансе уже 106 троллейбусов, 28 из которых – с низким уровнем пола.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина