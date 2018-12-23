Чернигов получил 6 новых троллейбусов украинского производства

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
ООО “Эталон-лизинг” завершило поставку шести низкопольных троллейбусов Эталон Т12110 для Чернигова.
Об этом сообщает AllTransUA.
Согласно тендерной документации, цена одного троллейбуса – 4,96 млн грн, общая стоимость поставки составила 29,76 млн грн.
Читайте также: Стоимость проезда в маршрутках Чернигова подняли до 6 гривен
Данная модель троллейбуса – не нова для Чернигова. Ранее “Эталон” поставил городу 17 таких машин.
Таким образом, на сегодня КП “Черниговское троллейбусное управление” имеет на балансе уже 106 троллейбусов, 28 из которых – с низким уровнем пола.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих в мире — экспертВчера, 09:30 - 4500 12
Регулятор пояснил преимущества новой договорной системы на рынке электроэнергииВчера, 16:00 - 1172 10
В России рубль пробил рекордно низкую отметкуВчера, 11:45 - 3727 10
Суд разрешил подозреваемой в причастности к хищению $20 млн Ощадбанка выезд за границуВчера, 13:20 - 950 9
Налоговики выявили нарушения во всех ресторанах и кафе, которые проверялиВчера, 13:40 - 1429 4
Найман: мир вплотную приблизился к глобальному экономическому кризисуВчера, 21:00 - 3803 2
В России рубль пробил рекордно низкую отметкуВчера, 11:45 - 3727 10
Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEAВчера, 12:15 - 2081
В Минрегионе рассказали, за чей счет должны устанавливаться бойлерыВчера, 11:00 - 1723 4
В Киеве перенесли снос Шулявского путепроводаВчера, 17:00 - 1710 3
В Украине впервые разработали велосипедные госстандартыВчера, 15:10 - 494 1
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)Позавчера, 15:10 - 420 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 1812
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 871
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилей21.12.2018, 15:10 - 1141 9