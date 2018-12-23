Чернигов получил 6 новых троллейбусов украинского производства

ООО “Эталон-лизинг” завершило поставку шести низкопольных троллейбусов Эталон Т12110 для Чернигова.

Об этом сообщает AllTransUA.

Согласно тендерной документации, цена одного троллейбуса – 4,96 млн грн, общая стоимость поставки составила 29,76 млн грн.

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Данная модель троллейбуса – не нова для Чернигова. Ранее “Эталон” поставил городу 17 таких машин.

Таким образом, на сегодня КП “Черниговское троллейбусное управление” имеет на балансе уже 106 троллейбусов, 28 из которых – с низким уровнем пола.