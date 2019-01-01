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В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршруток

В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршруток

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян сообщил, какое дополнительное количество общественного транспорта нужно Киеву, чтобы полностью отказаться от маршруток.

Об этом он сказал в интервью изданию 44.ua, передает Фокус.

“Для реализации предложенных рекомендаций (по подсчетам экспертов) городу необходимо дополнительно еще: 231 автобус большой и сверхбольшой вместимости, 172 троллейбуса и 62 трамвая. Это позволит уменьшить количество автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, на 753 единицы”, – сказал Давтян.

Давтян также добавил, что всего на закупку транспорта в 2018-м город выделил 467 миллионов гривен.

По материалам Фокус
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