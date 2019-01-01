В Киеве подсчитали, сколько общественного транспорта нужно для замены маршруток

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Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян сообщил, какое дополнительное количество общественного транспорта нужно Киеву, чтобы полностью отказаться от маршруток.
Об этом он сказал в интервью изданию 44.ua, передает Фокус.
“Для реализации предложенных рекомендаций (по подсчетам экспертов) городу необходимо дополнительно еще: 231 автобус большой и сверхбольшой вместимости, 172 троллейбуса и 62 трамвая. Это позволит уменьшить количество автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, на 753 единицы”, – сказал Давтян.
Давтян также добавил, что всего на закупку транспорта в 2018-м город выделил 467 миллионов гривен.
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