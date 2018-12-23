Норвегия выделила на строительство солнечной электростанции в Черкасской области 35 млн евро

Норвежская компания Scatec Solar совместно с партнерами выделила 35 млн евро на возведение в городе Каменка (Черкасской области) солнечной электростанции мощностью 30МВт.

Проект реализуют в рамках десятилетней схемы льготных тарифов на «зеленую» энергетику в Украине.

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Кредитные соглашения на 24,5 млн евро подписали Европейский банк реконструкции и развития, FMO и голландский банк развития. Кредитные линии покрывают 70% общей стоимости проекта.

Предполагается, что СЭС будет производить около 39 ГВт-ч в год.