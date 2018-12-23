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Стало известно, сколько будет стоить пробное ВНО

Стало известно, сколько будет стоить пробное ВНО

Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость участия в пробном внешнем оценивании для желающих воспользоваться возможностью проверить свои знания.

Об этом сообщает Osvita.ua.

“В этом году стоимость прохождения одного пробного теста будет колебаться от 132 до 139 грн в зависимости от региона проживания участника. Наименьшую стоимость за сдачу пробного ВНО в 2019 году предложат Винницкий и Харьковский региональные центры оценивания качества образования, обслуживающие жителей Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской и, соответственно, Винницкой и Харьковской областей. Эти участники смогут пройти одно пробное тестирование за 132 грн”, – говорится в сообщении.

Стоимость в других региональных центрах:

  • Херсонский региональный центр оценивания качества образования в этом году предлагает сдать один пробный тест за 134 грн.
  • Днепропетровский центр предлагает пройти пробное тестирование за 136 грн 50 коп.
  • Ивано-Франковский, Киевский, Львовский и Одесский центры оценивания качества образования определили стоимость пробного ВНО на уровне 138 грн.
  • Жители Донецкой и Луганской областей, которых обслуживает Донецкий РЦОКО, смогут сдать один тест пробного ВНО за 139 грн.

На сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 8 по 31 января 2019 года.

По материалам УНН
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