Стало известно, сколько будет стоить пробное ВНО

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Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость участия в пробном внешнем оценивании для желающих воспользоваться возможностью проверить свои знания.
Об этом сообщает Osvita.ua.
“В этом году стоимость прохождения одного пробного теста будет колебаться от 132 до 139 грн в зависимости от региона проживания участника. Наименьшую стоимость за сдачу пробного ВНО в 2019 году предложат Винницкий и Харьковский региональные центры оценивания качества образования, обслуживающие жителей Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской и, соответственно, Винницкой и Харьковской областей. Эти участники смогут пройти одно пробное тестирование за 132 грн”, – говорится в сообщении.
Стоимость в других региональных центрах:
На сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 8 по 31 января 2019 года.
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