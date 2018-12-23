«СЕТАМ» планирует продавать сельхозземлю на электронных торгах

Площадка ProZorro 27-28 декабря проведет первые 5 аукционов по передаче в аренду земельных участков.

Об этом сообщил директор ГП «ProZorro.Продажи» Алексей Соболев.

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Всего же в рамках «пилота» состоится 10 торгов. По результатам которых будет приниматься решение о проведении следующих аукционов.

Соболев пояснил, что ProZorro вышла на рынок аренды земли сельхознанзначения позднее площадки ГП «СЕТАМ», которая к 20 декабря успела провести 127 аукционов. Результаты последних, говорят чиновники, обнадеживают: 98 торгов оказались успешными, а в их ходе сумма продаж прав аренды выросла со стартовых 3,5 млн грн. до почти 8,2 млн грн.

«Годовая ставка аренды составила 130-140% нормативной денежной оценки. Надеюсь, что пилотный проект завершится изменениями в законодательство, и мы сможем также торговать земельными участками после снятия моратория», – отметил гендиректора ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Он также отметил, что госпредприятие намерено усовершенствовать систему, чтобы победители земельных тендеров оформляли право аренды не покидая своих кабинетов – подписывали электронные договора ЭЦП и регистрировали их. Реализация такой технологии позволит фермерам сразу же получать выписку из реестра с отметкой об их праве на аренду указанного надела.