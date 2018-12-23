Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

«СЕТАМ» планирует продавать сельхозземлю на электронных торгах

«СЕТАМ» планирует продавать сельхозземлю на электронных торгах

Площадка ProZorro 27-28 декабря проведет первые 5 аукционов по передаче в аренду земельных участков.

Об этом сообщил директор ГП «ProZorro.Продажи» Алексей Соболев.

Читайте также: СЕТАМ продал арестованное имущество на 2 миллиарда

Всего же в рамках «пилота» состоится 10 торгов. По результатам которых будет приниматься решение о проведении следующих аукционов.

Соболев пояснил, что ProZorro вышла на рынок аренды земли сельхознанзначения позднее площадки ГП «СЕТАМ», которая к 20 декабря успела провести 127 аукционов. Результаты последних, говорят чиновники, обнадеживают: 98 торгов оказались успешными, а в их ходе сумма продаж прав аренды выросла со стартовых 3,5 млн грн. до почти 8,2 млн грн.

«Годовая ставка аренды составила 130-140% нормативной денежной оценки. Надеюсь, что пилотный проект завершится изменениями в законодательство, и мы сможем также торговать земельными участками после снятия моратория», – отметил гендиректора ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

Он также отметил, что госпредприятие намерено усовершенствовать систему, чтобы победители земельных тендеров оформляли право аренды не покидая своих кабинетов – подписывали электронные договора ЭЦП и регистрировали их. Реализация такой технологии позволит фермерам сразу же получать выписку из реестра с отметкой об их праве на аренду указанного надела.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина