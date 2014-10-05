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СЕТАМ продал арестованное имущество на 2 миллиарда

СЕТАМ продал арестованное имущество на 2 миллиарда

Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Министерства юстиции с начала года продала имущество на чуть более 2 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

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Кроме того, за время существования СЕТАМ было проведено 304,3 тыс. торгов, 47756 из которых были успешными. Цены на лоты выросли на 11%, а доходность увеличилась на 4,8%. Сумма выставленных лотов составляет 151,1 млрд грн.

Количество участников торгов в сетами составляет 250,4 тыс., из них 56 677 зарегистрированных пользователей.

По материалам НВ
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