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СЕТАМ продал за три года имущества на 7 миллиардов - Минюст

СЕТАМ продал за три года имущества на 7 миллиардов - Минюст

Государственный онлайн-аукцион OpenMarket за 3 года провел 47 184 торгов на 7 233 630 410 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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“Государственный он-лайн аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) за 3 года провел 47 184 торгов на 7 233 630 410 грн. При этом рост цены по каждому реализованному лоту составляет в среднем +12%. Всего участников торгов – 248 261, из них 55 970 зарегистрированных пользователей”, – говорится в сообщении.

OpenMarket стал первым в мире онлайн-аукционом на блокчейне. С 2017 года участник торгов может проверить хэш-код на сайте blockchain.gov.ua.

Как отмечается, в ноябре 2018 года OpenMarket совместно с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, начали сотрудничество по реализации арестованного имущества.

Предприятие начало прием оплаты через мобильную платежную систему Liqpay с января 2018 года.

Аукцион вышел на рынок земли. К продаже на специальной площадке land.setam.net.ua в сентябре 2018 года были предложены права аренды на участки. Средний стартовый размер годовой арендной платы по первым выставленным участкам составлял 8,3% от их нормативной денежной оценки (НДО).

OpenMarket успешно продает крупные дорогие объекты. Логистический центр «Арктика» в с. Софиевская Борщаговка продан за 195 млн грн, Кузьминецкий кирпичный завод – за 170 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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