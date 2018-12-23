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В Кривом Роге неизвестный в медицинской маске ограбил банк

В Кривом Роге неизвестный в медицинской маске ограбил банк

В Кривом Роге в микрорайоне Юбилейный неизвестный ограбил банк и ранил сотрудницу учреждения.

Факт разбойного нападения подтвердили в Криворожском отделении полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Утром 26 декабря на проспекте 200-летия Кривого Рога произошло разбойное нападение. Неизвестный в черной одежде и медицинской маске напал на сотрудницу банка, которая открывала отделение. Девушка получила ножевое ранение», – сообщили в полиции.

По предварительным данным, нападавший украл 15 тыс. евро, 150 тыс. гривен и доллары. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По материалам УКРИНФОРМ
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