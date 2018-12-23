Первый робот начал работать в правительстве Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии робот впервые начал работать в одном из правительственных учреждений Королевства. Он уже получил идентификатор работы и все необходимые функции.

Об этом сообщает сайт Arab news.

Робот посетил свое первое совещание в воскресенье утром, 23 декабря, в Корпорации технической и профессиональной подготовки (TVTC), в присутствии министра образования Королевства Ахмеда Аль-Исса и губернатора ТВТК Ахмеда Аль Фахаида.

Робот будет способствовать обслуживанию клиентов с помощью электронной системы оценивания и доставки сообщений посетителям на выставки и мероприятия.