Стало известно, как Nissan назовет свои новые электрические кроссоверы

Nissan запатентовал в Европе названия IMS и IMQ, которые, видимо, будут использованы в новых электрических кроссоверах этой японской компании. Соответствующая заявка уже зарегистрирована в European Intellectual Property Office.

В 2017 году состоялась премьера концепта Nissan IMx, а в 2018 году публике показали концепт Nissan IMx KURO (IM обозначает Intelligent Mobility). Оба они представляли собой электрические кроссоверы. Видимо, серийные кроссоверы, которые построят на их базе (а это официально уже давно подтверждено) и будут называться IMS и IMQ

Ожидается, что Nissan выпустит серийный электрический кроссовер или внедорожник в течение следующих двух лет. Это произойдет после того, как японцы закончат разрабатывать свою новую электрическую платформу BEV. Его технические и динамические характеристики, так же как и точный запас хода на одной подзарядке батареи ещё не известны. Концепт IMx, например, имеет два электромотора общей мощностью 320 кВт, а его запас хода составляет около 600 км по тестам JC08 (в реальной жизни запас хода по тесту EPA может быть заметно меньше – около 360 км).

К сожалению, Nissan пока не говорит, когда он официально представит серийные электрические кроссоверы IMS и IMQ. В 2019 году будет много больших автосалонов, и Nissan просто обязан будет показать там свои электромобили. Надеемся, что среди них будут и кроссоверы.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на finance.ua.