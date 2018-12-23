В России говорят, что добыли рекордное количество газа в 2018 году

Россия добыла рекордные 733 млрд куб. м газа в 2018 году, экспорт газа вырос на 10% по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу “Россия-24”.

“Если говорить о газовой отрасли, были добыты рекордные объемы газа — 733 млрд куб. м, при этом на 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года. Это очень хорошие показатели”, — сказал он.

В 2017 году в России добыто 691,1 млрд куб. м газа, таким образом, рост показателя в текущем году может достичь 6%.

Ранее Новак сообщал, что экспорт газа из России по итогам 2018 года увеличится на 9,3% — до 245 млрд куб. м.